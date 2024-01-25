Госдума приняла закон о запрете увольнения родителей-одиночек с детьми до 16 лет

Госдума в III, окончательном чтении приняла закон о запрете увольнения родителей-одиночек с детьми до 16 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дума ТВ».

Как сообщили в Госдуме, с призывом принять этот закон к депутатам регулярно обращались избиратели. В нижней палате парламента также отмечали, что одинокие родители должны быть защищены вплоть до полного завершения ребенком курса основного общего образования.

«Законопроект (...) распространяется на более широкий круг родных ребенка: на одиноких матерей, а также иных лиц, фактически воспитывающих ребенка до 16 лет без матери. Это могут быть старшие родственники (бабушка и дедушка), являющиеся работающими пенсионерами, братья и сестры с обеих сторон», — отмечал депутат ГД Михаил Романов.

Затем документ поступит на рассмотрение в Совет Федерации, после чего — на подпись президенту. Закон вступит в силу после публикации на официальном портале правовой информации.