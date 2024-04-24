Льготную ипотеку под 2 процента распространили на ряд регионов России

Минфин: льготную ипотеку под 2 % распространили на новые регионы России

Жители присоединенных к России территорий смогут оформить готовое жилье в ипотеку под 2 процента годовых. О нововведении сообщает пресс-служба Минфина.

Льготные кредиты на «вторичку» стали доступны для ветеранов специальной военной операции (СВО) и чиновников из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей. «Участники и ветераны боевых действий, принимавшие участие (содействовавшие выполнению задач) в специальной военной операции, а также лица, осуществляющие свою деятельность в отдельных федеральных органах власти, социальной сфере, здравоохранении, культуре и спорте, на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей, могут теперь приобрести квартиру на вторичном рынке по ставке два процента», — говорится на сайте ведомства.

Кроме того, госпрограмму распространили на Белгородскую область. Местные жители, лишившиеся домов в результате обстрелов, смогут приобрести жилплощадь по льготным условиям как на первичном, так и на вторичном рынке. В рамках госпрограммы ссуду можно будет взять до конца апреля 2025 года, добавляют в ведомстве.

Ранее президент Владимир Путин поручил распространить дальневосточную и арктическую ипотеку под два процента на участников СВО и их семьи. При этом на эту категорию граждан не будут действовать предполагаемые льготными программами критерии по возрасту и семейному положению.