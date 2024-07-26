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12:13, 26 июля 2024Россия

В российском регионе на полмиллиона рублей увеличили размер выплаты за участие в СВО

В Ростовской области резко увеличили размер выплаты за участие в СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Власти Ростовской области резко увеличили размер единовременной выплаты при заключении контракта с Минобороны для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в Telegram.

Так, добровольцы, заключившие контракт с 27 июля по 31 августа, получат 1,2 миллиона рублей. Это на полмиллиона рублей больше действующего размера выплаты, установленного правительством региона.

Повышение размера выплаты направлено на стимулирование граждан заключать контракты с Минобороны, подчеркнул Голубев.

В июле сразу несколько российских регионов увеличили выплаты за участие в СВО. Речь идет о Дагестане, Волгоградской и Челябинской областях. В Москве заключившие контракт граждане получат единовременно почти два миллиона рублей.

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