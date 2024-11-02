В России увеличат выплаты по больничному. Кто сможет получить максимальное пособие?

Минтруд увеличит размер оплаты больничного до 6,8 тысячи рублей в день

Минтруд установил потолок выплат по больничному на ближайшие два года. По данным ведомства, в 2025 и 2026 годах она увеличится до 5,7 тысячи рублей и 6,8 тысячи рублей в день соответственно. В этом году максимальный размер выплаты по больничному составляет четыре тысячи рублей в день.

Таким образом, лимит 2026 года станет в 1,7 раза больше по сравнению с показателем 2024 года, и на 20 процентов больше по сравнению с выплатой в 2025 году.

Кто сможет получить максимальный размер выплаты

Размер пособия по временной нетрудоспособности рассчитывается в зависимости от страхового стажа и заработной платы сотрудника за предыдущие два года работы. Так, если стаж меньше пяти лет, то в случае болезни человеку будет выплачено 60 процентов, исходя из среднего заработка за два предыдущих года. Если стаж составляет от пяти до восьми лет — 80 процентов, а тем, кто работает более восьми лет, — 100 процентов. Однако сумма выплат не должна превышать максимальный лимит.

При этом учитывается официальный доход на всех местах работы до вычета налога. Среднедневной заработок определяется по формуле: сумма начисленной зарплаты за два последних года, поделенная на 730 (фиксированное количество дней за два года).

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Госдуме призвали не отпускать сотрудников без больничного

Член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова призвала работодателей не отпускать сотрудников без больничного, если тот ссылается на простуду. По ее словам, это может негативно отразиться на здоровье людей из-за попыток самолечения вместо получения квалифицированной медицинской помощи.

Как доказать без справки от врача, действительно ли человек заболел или он просто решил отдохнуть, сославшись на недомогание? А если такая тенденция в стране приобретет массовый характер? Тамара Фролова член комитета Госдумы по охране здоровья

Треть россиян симулировала болезни

По данным опроса Скандинавского центра здоровья и исследовательского центра «Зарплаты.ру», проведенного в августе 2024 года среди 1730 совершеннолетних россиян, третья часть респондентов действительно симулировала болезнь, чтобы получить отгул.

При этом большинство из них (60 процентов) ссылалось именно на простуду. Кроме того, сотрудники «жаловались» на отравление, ОРВИ, проблемы с давлением, мигрень и головную боль.

Однако 42 процента опрошенных, которые не симулируют болезни, заявили, что не хотят терять деньги из-за больничных.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России готовят эксперимент, позволяющий самозанятым оформлять больничный

Соответствующий законопроект подготовил Минтруд страны. Его планируют запустить с 1 января 2026 года.

Так, самозанятым будет предложено добровольное социальное страхование. В результате те, кто регулярно платят взносы, смогут выйти на больничный в случае временной нетрудоспособности.