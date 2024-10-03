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08:09, 3 октября 2024Россия

Российским работодателям рекомендовали не отпускать сотрудников без больничного

В Думе рекомендовали работодателям в РФ не отпускать сотрудников без больничного

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

В Государственной Думе рекомендовали российским работодателям не отпускать сотрудников без больничного. Об этом заявила РИА Новости член комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Тамара Фролова.

Она сочла неоднозначным ранее высказанное предложение о том, что следует освобождать простуженных граждан РФ на 2-3 дня от работы без больничного. По ее мнению, данная инициатива может повлиять не только на организацию рабочего процесса, но и отразиться на здоровье людей.

Фролова как медик отметила, что если человек почувствовал ухудшение самочувствия и у него появились первые признаки простуды, то важно в первую очередь обращаться к лечащему врачу, а не заниматься самолечением.

«Как доказать без справки от врача, действительно ли человек заболел или он просто решил отдохнуть, сославшись на недомогание? А если такая тенденция в стране приобретет массовый характер?» — поделилась соображениями депутат.

Ранее сообщалось, что в Госдуме захотели обязать работодателей оплачивать сотрудникам проезд к месту работы.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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