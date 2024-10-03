В ГД предложили обязать работодателей оплачивать сотрудникам проезд до работы

Группа депутатов Госдумы (ГД) от ЛДПР планирует внести законопроект, согласно которому работодатели будут обязаны оплачивать сотрудникам проезд к месту работы. Такое предложение содержится в тексте проекта, с которым ознакомилось РИА Новости.
«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 22 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которому к обязанностям работодателя добавится обеспечение проезда работника до места работы и обратно при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом», — говорится в пояснительной записке.