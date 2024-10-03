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03:21, 3 октября 2024Россия

В ГД предложили обязать работодателей оплачивать сотрудникам проезд до работы

В ГД захотели обязать работодателей оплачивать сотрудникам проезд к месту работы

Группа депутатов Госдумы (ГД) от ЛДПР планирует внести законопроект, согласно которому работодатели будут обязаны оплачивать сотрудникам проезд к месту работы. Такое предложение содержится в тексте проекта, с которым ознакомилось РИА Новости.

«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 22 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которому к обязанностям работодателя добавится обеспечение проезда работника до места работы и обратно при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом», — говорится в пояснительной записке.

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      Евгений Силаев
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