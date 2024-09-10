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09:00, 10 сентября 2024Экономика

Названа доля симулирующих болезни работников в России

Треть россиян симулировала болезни перед коллегами и руководством

Фото: Vitaly Gariev / Unsplash

Каждый третий россиянин симулировал болезни перед коллегами и руководством, чтобы не работать. Долю симулирующих болезни сотрудников назвали эксперты Скандинавского Центра Здоровья и исследовательского центра «Зарплаты.ру» (копия есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Опрос прошел в августе 2024 года, участие в нем приняли 1 730 респондентов из России старше 18 лет. Чаще всего россияне отговаривались простудой (60 процентов), отравлением (40 процентов), ОРВИ (37 процентов), высоким или низким давлением (32 процентов), мигренью и головной болью (22 процента). Как правило, существующие симптомы описывали в худшем свете, чтобы получить отгул, а треть добавляли новые проявления своему заболеванию.

Каждый третий опрошенный работник заявил, что ему необходимо заняться другими делами, на которые нет времени из-за работы. Еще 29 процентов признались, что устали от слишком плотного графика, им хочется немного отдохнуть. Четверть объяснила свои отговорки делами, которые нельзя делегировать (например, забрать ребенка из школы). Чтобы поработать из дома, рассказали о болезнях 19 процентов респондентов.

Также некоторые работники врут о болезни из-за запрета начальника уходить в отпуск (32 процента) 31 процент признались, что иначе руководитель не отпустит их отдыхать по причине высокой нагрузки. Каждый второй респондент заявил, что не хочет терять деньги из-за отдыха за свой счет.

Те опрошенные, которые не симулируют болезни, заявили, что не хотят терять деньги из-за больничных (42 процента). Еще 24 процента тщательно планируют свой график, и у них нет необходимости придумывать недомогания. Малая часть (19 процентов) не хотят портить отношения с коллегами из-за лжи.

Как показал опрос компании «Русяев и партнеры», недобросовестные работники чаще всего уклоняются от выполнения задач, прикрываясь болезнями либо проблемами с техникой. Поломка личного автомобиля, якобы возникшие проблемы с домашним интернетом при удаленной работе или иные технические неполадки стали вторым популярным способом увильнуть от исполнения обязанностей. В тройку наиболее популярных методов «отмазки» вошли семейные обстоятельства — на болезнь ребенка или другие семейные проблемы ссылаются около 15 процентов сотрудников.

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      Вячеслав Агапов
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