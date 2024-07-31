Названы самые популярные и оригинальные методы «отмазки» от работы

Юрист Русяев: чаще от работы «отмазываются» болезнями или проблемами с техникой

Недобросовестные работники чаще всего уклоняются от выполнения задач, прикрываясь болезнями или проблемами с техникой. Самые популярные и оригинальные методы «отмазки» назвал управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Как показали исследования, 20 процентов сотрудников используют простуду, головную боль или плохое самочувствие как предлог для отсутствия на работе. На втором месте среди способов увильнуть от исполнения обязанностей — поломка личного автомобиля, якобы возникшие проблемы с домашним интернетом при удаленной работе или иные технические неполадки. В тройку наиболее популярных методов «отмазки» вошли семейные обстоятельства — на болезнь ребенка или другие семейные проблемы ссылаются около 15 процентов сотрудников.

В топ-5 наиболее частых вариантов вошли использование современных технологий (например, нейросетей, с помощью которых работники пытаются сымитировать активность) и злоупотребление правом на удаленную работу, когда сотрудники, будучи дома, занимаются личными делами.

Реже работники намеренно затягивают выполнение заданий, преувеличивая их сложность, а также имитируют бурную деятельность, просто перемещаясь по офису. В рейтинг вошли чрезмерно частые и длительные перерывы на кофе, перекуры и прочий отдых, использование социальных сетей в рабочее время и симуляция таких форс-мажорных обстоятельств, как аварии, проблемы с транспортом и прочее.

Как показал опрос Битрикс24, почти половина россиян выступают за изменение продолжительности рабочей недели. Не удовлетворены пятидневкой оказались 47 процентов респондентов. При этом 38 процентов поддержали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. Работать шесть дней в неделю готовы только 9 процентов опрошенных. В то же время 53 процента россиян считают пятидневную рабочую неделю самым удобным и оптимальным вариантом рабочего графика.