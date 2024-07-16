Почти половина россиян поддержала изменение пятидневки

Битрикс24: 47 процентов россиян не удовлетворены пятидневной рабочей неделей

Почти половина россиян высказалась за изменение продолжительности рабочей недели. Таковы результаты опроса, проведенного исследовательским отделом Битрикс24 (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Не удовлетворены пятидневкой оказались 47 процентов респондентов. При этом 38 процентов поддержали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю, этот вариант изменений оказался самым популярным. Работать шесть дней в неделю оказались готовы только 9 процентов опрошенных. В то же время 53 процента россиян считают пятидневную рабочую неделю самым удобным и оптимальным вариантом рабочего графика.

Ранее большинство работающих россиян поддержали идею сиесты — о желании отдохнуть после обеда в жаркую погоду заявили 67 процентов участников опроса SuperJob. При этом молодые граждане переносят зной на работе хуже — среди респондентов в возрасте до 34 лет захотели иметь возможность отдохнуть 83 процента, и только 61 процент россиян старше 45 лет одобрили это предложение.

Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов заявил, что в России необходимо официально сокращать рабочий день в 30-градусную жару. По аналогии с Испанией, Италией, Грецией и странами Латинской Америки депутат предложил внести в Трудовой кодекс право работников при существенном повышении температуры воздуха потребовать сокращения рабочего дня на один час.