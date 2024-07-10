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11:56, 10 июля 2024Экономика

Перспективы сокращения рабочего дня из-за жары оценили

Депутат Чернышов: в 30-градусную жару рабочий день в России необходимо сокращать

Фото: Israel Andrade / Unsplash

В России заявили о необходимости официально сокращать рабочий день в 30-градусную жару. Такую перспективу оценил вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов, его слова приводит газета «Известия».

По аналогии с Испанией, Италией, Грецией и странами Латинской Америки депутат предложил внести в Трудовой кодекс право работников при существенном повышении температуры воздуха потребовать сокращения рабочего дня на один час. Это позволит уберечь здоровье от неблагоприятного воздействия жары, отметил Чернышов. В отсутствие законодательно закрепленных норм работодатели не обязаны отпускать персонал раньше.

Как отметила руководитель кадровой службы компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Ольга Борисова, в случае одобрения законопроекта работодатель будет проводить замеры температуры и издавать отдельные приказы о введении режима сокращенного дня и условиях его отмены.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, рабочий день необходимо сокращать на час, если температура в помещении достигла 28,5 градуса, на два часа — при повышении до 29 градусов и на четыре часа, если жара достигла 30,5 градуса. Чернышов предложил официально закрепить эти рекомендации.

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Сокращение рабочих часов из-за повышения температурного режима может помочь уберечь сотрудников от теплового удара и других неблагоприятных последствий, но это может привести к финансовым убыткам и снижению эффективности и, как следствие, к сокращению заработной платы персонала. Однако, по мнению депутата, приостановка работы из-за проблем со здоровьем грозит большими убытками.

«Смысл более раннего ухода с работы будет по сути состоять в своеобразной компенсации работнику неудобств, полученных в течение рабочего дня, ведь температурный пик может наблюдаться в середине рабочего дня (как правило, это промежуток времени между 15:00 и 16:30), а неотработанные часы будут приходиться на более комфортный с точки зрения температурного режима период», — отметила декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная.

По мнению юриста в области управления персоналом, эксперта Moscow Business School Игоря Шутова, ранний уход с работы может вызвать обратный эффект: стремясь закончить работу, сотрудники будут интенсивнее трудиться в самые жаркие часы, что повысит риски проблем со здоровьем и навредит работоспособности и безопасности персонала.

Ряд экспертов в качестве альтернативы предлагают вводить гибридный график или разрешать удаленную работу или же сокращать рабочий день для определенных специальностей, деятельность которых связана с долгосрочным пребыванием на открытом солнце или непрерывным производством. Так, им можно ввести сменный график, чтобы они могли трудиться до обеда или в вечерний период.

По словам эксперта по трудовому праву hh.ru Татьяны Нечаевой, если работодатель не в состоянии обеспечить сотрудникам комфортную температуру на рабочем месте, он должен предоставить людям дополнительные перерывы либо отстранить их от работы с сохранением двух третей среднего заработка. Если начальник не реагирует на претензии сотрудников по поводу установившихся в офисе жары или холода, то у россиян есть право жаловаться в государственную инспекцию труда и Роспотребнадзор.

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      Вячеслав Агапов
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