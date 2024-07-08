Россиянам напомнили о праве работать меньше в сильную жару

hh.ru: в жару работодатель обязан дать сотрудникам дополнительные перерывы

Если в жаркое время года работодатель оказывается не в состоянии обеспечить сотрудникам комфортную температуру на рабочем месте, то он должен предоставить людям дополнительные перерывы. Об этом сообщила эксперт по трудовому праву hh.ru Татьяна Нечаева. Ее комментарий есть в распоряжении «Лента.ру».

Он напомнила, что российский СанПин устанавливает требования к температуре в офисе. В холодное время года она должна быть от 22 до 24, а в теплое — от 23 до 25 градусов Цельсия. Максимальный предел — 28 градусов. Если работодатель не может создать такие условия, то он должен разрешить сотрудникам дополнительные оплачиваемые перерывы. Либо отстранить их от работы с сохранением двух третей среднего заработка. Также есть рекомендации Роспотребнадзора, призывающие сокращать продолжительность рабочего дня, если работник трудится при некомфортной температуре.

По мнению юриста, если начальник не реагирует на претензии сотрудников по поводу установившихся в офисе жары или холода, то у россиян есть право жаловаться в государственную инспекцию труда и Роспотребнадзор.

Ранее климатолог Алексей Кокорин рассказал, что в мире выросла частота волн жары и засухи. Наглядное проявление этого — волны жары, обрушившиеся на столицу России. Он полагает, что такое явление будет происходить в три раза чаще, чем прежде.

Тем временем МЧС уже призвало москвичей быть осторожными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор и пить больше воды.