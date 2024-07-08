Россиянам предсказали волны жары

Эксперт Кокорин предсказал учащение волн жары в России

Частота волн жары и засухи выросла как в России, так и во всем мире, рассказал «Известиям» эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

По его словам, самое наглядное проявление экстремального явления — это волны жары, наблюдаемые в настоящее время в Москве. «Они были всегда. Но если в XIX веке волны определенной силы были раз в 50 лет, то сейчас они случаются раз в десять лет, а то и чаще», — заявил Кокорин. Согласно прогнозам, примерно через 40 лет такие явление будут проходить в три раза чаще, чем сейчас, то есть каждые три года.

Происходящее объясняется глобальным потеплением, которое, в свою очередь, прежде всего является потеплением нескольких сотен метров верхних слоев мирового океанов. Океан — самое главное звено климатической системы, так как теплоемкость воды несоизмеримо больше, чем воздуха, пояснил эксперт.

Согласно данным Росгидромета, число погодных аномалий в России за последние годы выросло в два раза. По словам ведущего научного сотрудника Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова Андрея Киселева, в одних климатическими поясах России эти явления будут проявляться в виде сильных ливней, а в других — в виде засухи или урагана.