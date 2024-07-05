Большинство россиян поддержали идею сиесты в жару

SuperJob: 67 процентов россиян захотели отдохнуть после обеда в жаркую погоду

Большинство работающих россиян поддержали идею сиесты в жару. Об этом со ссылкой на данные исследования сервиса SuperJob пишет РБК.

О желании отдохнуть после обеда в жаркую погоду заявили 67 процентов опрошенных. При этом молодые граждане переносят зной на работе хуже — среди респондентов в возрасте до 34 лет захотели иметь возможность отдохнуть 83 процента, и только 61 процент россиян старше 45 лет одобрили это предложение.

Еще 20 процентов участников исследования ответили, что дневной отдых им не нужен. При этом 3 процента опрошенных рассказали, что их работодатель уже дает возможность отдохнуть после обеда в жару.

Сервис SuperJob опросил работающих жителей Москвы и Подмосковья. В исследовании приняли участие представители 500 предприятий и организаций и 1,6 тысячи россиян.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни в ряде российских регионов прогнозируется опасная жара. До 40 градусов поднимутся столбики термометров жителей Нижней Волги и юга страны, в частности, Ростовской области. В Краснодарском крае температура составит 39 градусов, а в Геленджике — 35 градусов. В Поволжье воздух прогреется до 37-38 градусов.