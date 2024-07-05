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08:37, 5 июля 2024Экономика

Жителей ряда регионов России предупредили о 40-градусной жаре

Синоптик Вильфанд: на юге России в ближайшие дни ожидается 40-градусная жара

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В ближайшие дни в ряде российских регионов прогнозируется опасная жара. Кому ждать 40-градусный зной, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его цитирует ТАСС.

До этой отметки поднимутся столбики термометров жителей Нижней Волги и юга страны, в частности, Ростовской области. В Краснодарском крае температура составит 39 градусов, а в Геленджике — 35 градусов. В Поволжье воздух прогреется до 37-38 градусов. В Забайкалье, по словам синоптика, температура поднимется до 30 градусов, в Тыве и Бурятии — до 35-ти. Читинцам Вильфанд обещает жару до плюс 33-37 градусов.

В такую погоду сохраняется высокий риск пожарной опасности — угрожает она и Якутии, подчеркнул специалист. Москвичам же бояться смога от горения торфяников не надо. Знойные дни в столице будут чередоваться непродолжительными периодами похолодания, уверяют метеорологи. Повторения засушливого лета 2010 года не предвидится.

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      Виктория Клабукова
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