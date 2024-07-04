Оценена вероятность появления смога в Москве

Синоптик Ильин призвал москвичей не бояться смога из-за погоды

Практически весь июль в Центральной части России будет очень жарким, однако жителям столицы не стоит опасаться горения торфа и смога, как в 2010 году. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Длительные периоды погоды с температурой воздуха 30 градусов и выше в июле будут чередоваться с непродолжительными периодами до двух дней, когда температура будет понижаться до 22-25 градусов. В это время будут идти кратковременные ливневые дожди.

При этом не стоит беспокоиться о возникновении пожаров, которые были в Центральной части России в 2010 году, заверил синоптик. По его словам, с тех пор было проведено много работ с торфяниками, что сильно снижает вероятность пожаров на торфяных болотах.

Летом 2010 года в Москве был смог из-за сильной жары и горения торфа в подмосковных лесах, дымовая завеса держалась около месяца. Концентрация загрязняющих веществ на территории столицы превышала предельно допустимую норму в несколько раз.