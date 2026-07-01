На Украине назвали последствие российских атак

«Укрэнерго»: После ударов по энергетике произошли отключения света в нескольких областях

После ударов российских войск по объектам энергетики на Украине в нескольких областях страны произошли отключения света. Об этом в Telegram-канале сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Как сообщили представители организации, в результате атак оказались обесточены потребители в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) частях Запорожской и Херсонской областей.

«Везде, где это позволяют условия безопасности, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы», — говорится в заявлении «Укрэнерго».

Ранее глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что на Украине отключения энергоснабжения летом могут достигать до 10-12 часов. По его словам, для покрытия пиковых нагрузок республика в больших объемах импортировала электричество из Европейского Союза, но из-за жары у них самих возник дефицит.