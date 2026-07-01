Тысячи постояльцев санаториев на юге России остались без воды

Более трех тысяч постояльцев санаториев Кисловодска остались без воды из-за засора труб

Более трех тысяч постояльцев санаториев Кисловодска остались без воды, это произошло из-за засора труб. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что в городе на юге России, на улице Тюленева, трубы забило мусором. В результате этого часть города, в которой находятся 12 санаториев, осталась без воды. Работники коммунальных служб пытались очистить коллектор тремя машинами, но решить проблему это не помогло.

Речь идет о местах отдыха «Нарзан», «Целебный нарзан», «Арника», «Кисловодск», «Радуга», «Электроника», «Кругозор», «Дворец нарзанов», «Плаза», санатории имени Димитрова, санатории имени Кирова. Цена за сутки в перечисленных учреждениях начинается от 15 тысяч рублей. В итоге в санаториях нет доступа к водным и спа-процедурам. Пока неясно, когда ситуация разрешится.

Ранее сообщалось, что российские зумеры полюбили «пенсионерский» отдых в санаториях страны. Среди представителей поколения Z количество бронирований соответствующего отдыха увеличилось на 15,5 процента.