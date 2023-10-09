В России вспомнили о пророчестве Жириновского. Забыл ли мир о кризисе на Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Жириновский в 2019 году заявил, что Украину забудут из-за Ближнего Востока

Бывший лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский в 2019 году говорил о будущем Украины. По его словам, которые оказались пророческими, к 2024 году мир забудет об украинском кризисе из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, напомнило издание «Комсомольская правда».

«К 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке и все просто забудут, что такое Украина. Речь идет о Третьей мировой войне. Потому что Иран — это вам не КНДР, и не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — заявил Жириновский в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе, а военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».

К 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке и все просто забудут, что такое Украина. Речь идет о Третьей мировой войне. Потому что Иран — это вам не КНДР, и не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события Владимир Жириновский Экс-лидер партии ЛДПР

Действующий лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что пророчество Жириновского сбылось и эскалация конфликта в секторе Газа это подтверждает. Политик отметил, что бывший руководитель партии даже точно назвал год.

Поддержка Запада началась с демонстраций и флагов — как некогда было с Украиной

В США и Европе не остались равнодушными к конфликту на Ближнем Востоке и выразили поддержку той или иной стороны на разных уровнях, от государственного до народного. В Вашингтоне от Белого дома к зданию Госдепартамента прошел марш сторонников палестинского народа, которые решили выразить протест по поводу конфликта между Израилем и «Исламским движением сопротивления» (ХАМАС). Аналогичная акция наблюдалась в Нью-Йорке — на Манхэттене уже два дня протестуют против эскалации произраильские демонстранты.

Проекцию флага Израиля в знак солидарности организовали на Даунинг-стрит в Лондоне, на Эйфелевой башне в Париже, в албанской Тиране, болгарской Софии и других городах и странах. В поддержку атакованного Израиля высказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо, осудив эскалацию палестино-израильского конфликта.

Инакомыслящие жители Европы также не остались в стороне: антиизраильская демонстрация прошла в Берлине, в Вене люди вышли на улицы в поддержку палестинского исламистского движения ХАМАС.

Бурное внимание Запада к проблеме на Ближнем Востоке сильно напоминает демонстративную поддержку Киева в начале украинского кризиса. И теперь, когда в США и многих странах Европы ведется острая полемика относительно целесообразности продолжения помощи Украине на фоне нерезультативности ее контрнаступления при масштабных финансовых вливаниях, есть вероятность, что киевские власти могут лишиться столь необходимого внимания союзников к своей проблеме.

Украина больше не в центре внимания США

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Израиль запросил у США дополнительную военную помощь. Американский президент Джо Байден распорядился оказать стране дополнительную поддержку, однако никаких подробностей о том, какого рода помощь будет оказано, в заявлении не прозвучало.

Более красноречивым оказался глава Пентагона Ллойд Остин. Он подтвердил право Израиля на самооборону и заявил, что позиция США по этому вопросу остается непоколебимой. По его словам, в ближайшее время Минобороны примет меры по предоставлению Израилю всего «необходимого для самозащиты и защиты граждан от насилия и терроризма».

Денег нет, уже и не будет. Болтовня президента США Джо Байдена о том, что он запросит сто миллиардов долларов в помощь Украине. Дорогие мои, кто их даст? Олег Соскин Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы

В связи с событиями вокруг Израиля на Украине уже последовали заявления, что близится прекращение поддержки ВСУ из-за конфликта в Израиле. Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что никаких прорывов во время контрнаступления Вооруженных сил Украины не произойдет, так как «ситуацию резко ухудшила израильско-палестинская война».

«Денег нет, уже и не будет. Болтовня президента США Джо Байдена о том, что он запросит сто миллиардов долларов в помощь Украине. Дорогие мои, кто их даст?» — сказал Соскин.

Член Совета Федерации России Алексей Пушков спрогнозировал будущее Украины после атаки ХАМАС на Израиль. По его словам, Вашингтон будет вынужден работать на два фронта — украинский и израильский — в противном случае все поймут, что США не выносят бремени «глобального лидерства». Однако в любом случае, приоритетность Украины в политике Запада неизбежно снизится, подчеркнул политик.