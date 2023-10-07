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23:51, 7 октября 2023Мир

В Вене прошли митинги в поддержку ХАМАС

OE24: жители Вены вышли на митинги в поддержку палестинской группировки ХАМАС

Фото: Marton Monus / Reuters

В субботу, 7 октября, в центре Вены прошли митинги в поддержку палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает австрийский телеканал OE24.

Демонстранты собрались перед зданием федерального канцлера Австрии с палестинскими флагами. Мэр города Кристоф Видеркер осудил митингующих, подчеркнув, что неприемлемо праздновать нападение на Израиль. «Мы поддерживаем израильский народ в это трудное время», — написал он в соцести X (бывший Twitter).

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.

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    Марина Совина
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