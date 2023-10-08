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15:19, 8 октября 2023Мир

На Эйфелевой башне загорится флаг Израиля

Эйфелеву башню осветят цветами Израиля в знак солидарности

Фото: Michel Euler / AP Photo

Эйфелеву башню в Париже осветят цветами израильского флага в знак солидарности. Об этом сообщила мэр города Анн Идальго в социальной сети X (бывший Twitter).

«В память о жертвах террористической атаки, совершенной ХАМАС, освещение Эйфелевой башни будет выключено этим вечером в 23.00 (00:00 мск). В солидарность с народом Израиля она будет освещена с завтрашнего вечера в цвета флага Израиля», — говорится в сообщении.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал очистить страну от террористов и анонсировал «войну, которой ХАМАС еще не видел».

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    Никита Абрамов
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