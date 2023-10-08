Израиль объявил войну ХАМАС и «Хезболле». На юге страны продолжаются бои, погибло больше тысячи человек

США направили военную помощь Израилю для отражения нападения боевиков ХАМАС

Жертвами нападения радикальных палестинских движений ХАМАС и «Исламский джихад» на Израиль уже стали порядка 700 израильтян, более двух тысяч пострадали и попали в плен. Армия обороны Израиля вторые сутки отражает атаку боевиков, в ответных ударах по сектору Газа погибло не менее 370 человек, ЦАХАЛ, по всей видимости, готовится к наземной операции в анклаве. Тем временем США направили Тель-Авиву военную помощь. На стороне палестинских боевиков выступила проиранская ливанская группировка «Хезболла». Все, что известно к настоящему моменту об израильско-палестинском конфликте, — в материале «Ленты.ру».

Неожиданная война продолжается вторые сутки

Израиль начал ответную операцию против объектов ХАМАС в секторе Газа, получившую название «Железные мечи». В ночь на 8 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил об успешном завершении первой фазы операции, в результате которой, по его словам, были уничтожены большинство палестинских боевиков, проникших на территорию страны 7 октября. Израильский лидер также обратился к жителям сектора Газа с просьбой покинуть места, где расположены объекты ХАМАС в городе, пообещав превратить их в руины.

Я сейчас обращаюсь ко всем гражданам Израиля: мы вместе в этой войне, эта война займет время, она будет тяжелой. Нас ожидают сложные дни, но я хочу пообещать одну вещь: с Божьей помощью, общими усилиями, благодаря нашей вере в Израиль мы победим Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

За минувшие двое суток в анклаве ЦАХАЛ нанес удары по 800 целям, включая 14-этажную «Палестинскую башню», где располагались офисы исламистского движения. В рамках подготовки к более широкомасштабным военным действиям ЦАХАЛ перебрасывает военную технику к южной границе и эвакуирует жителей регионов, граничащих с сектором Газа и Ливаном.

Последствия удара израильских ВВС по Газе Фото: Fatima Shbair / AP

Днем 8 октября государство Израиль официально перешло в состояние войны, после того как правительство ввело пункт «40 алеф» основного закона страны. Это произошло впервые за 50 лет с начала войны Судного дня — 19-дневного конфликта между еврейским государством и вторгшейся в него коалицией арабских стран.

К годовщине этого события боевики ХАМАС приурочили операцию «Наводнение Аль-Аксы» на территории Израиля, которая началась 7 октября, на следующий день после памятной даты. Вскоре к ним присоединилось другое палестинское радикальное движение, «Исламский джихад», также базирующееся в секторе Газа. Боевики вторглись на территорию Израиля впервые с 1980-х годов, а само нападение стало крупнейшим за всю историю ХАМАС.

Аль-Акса — название мечети на Храмовой горе в Иерусалиме. Мечеть имеет особое значение для мусульман и часто становится предметом споров и столкновений между палестинцами и евреями

С начала конфликта погибли свыше 1000 человек с обеих сторон

По данным на 20:00 по московскому времени, ЦАХАЛ все еще пытается установить контроль над южной границей с сектором Газа. Израильские военные отчитались об уничтожении с начала конфликта более 400 боевиков ХАМАС. По данным палестинского Минздрава, в результате израильских обстрелов сектора Газа погибли 370 человек, еще около 2000 человек ранены.

Свыше 700 человек, включая мирное население, погибли в Израиле с начала конфликта

Еще свыше 2100 израильтян были ранены, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Израильская служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщила о нехватке донорской крови.

В плену ХАМАС находятся более 100 человек, среди них могут быть россияне

Боевики ХАМАС захватили в плен более 100 израильтян, еще свыше 750 человек числятся пропавшими без вести, включая десятки участников музыкального фестиваля вблизи границы с сектором Газа, на который напала группа боевиков.

Израильтянка в бомбоубежище в Ашкелоне, Израиль Фото: Ronen Zvulun / Reuters

По разным данным, на фестивале могли находиться несколько тысяч человек, в том числе иностранных граждан, сколько из них попали в плен к ХАМАС, неизвестно.

Среди них — немка Шани Лук, чье похищение вызвало наибольший резонанс. В сети распространяются кадры, на которых боевики демонстрируют под улюлюканье толпы и выкрики «Аллах Акбар» полуобнаженное тело девушки в кузове пикапа — на видео она либо мертва, либо без сознания. Ее судьба на данный момент остается неизвестной. На других кадрах видно, как боевики похищают другую участницу фестиваля, 25-летнюю студентку Ноа Аграмани.

Около 170 израильтян могут находиться в плену ХАМАС

Среди заложников ХАМАС, по предварительным данным, могут быть и россияне, сообщил посол Израиля в России Александр Бен Цви. Российское посольство пока проверяет эту информацию. «В консульский отдел посольства России в Израиле кто-либо из близких родственников данных лиц также не обращался», — говорится в заявлении ведомства. Издание The Wall Street Journal сообщило, что Египет предпринимает посреднические усилия по освобождению заложников.

В конфликт вступила ливанская группировка «Хезболла»

Выступая с обращением к нации 7 октября, Нетаньяху заявил, что одна из целей правительства — укрепить другие районы страны, чтобы «никто по ошибке не присоединился к этой войне», подразумевая в первую очередь ливанскую группировку «Хезболла», спонсируемую Ираном и поддержавшую действия ХАМАС.

Разрушенное здание в секторе Газа после израильского авиаудара Фото: Hatem Moussa / AP Photo

Однако предостережение не сработало — уже утром 8 октября «Хезболла» обстреляла ракетами и минометными снарядами израильские позиции вблизи ферм Шебаа — спорной территории, на которую притязают одновременно Израиль, Ливан и Сирия. В ответ ЦАХАЛ нанес ракетные удары по ливанской территории, о жертвах и пострадавших на данный момент неизвестно.

Также 7 октября сообщалось о том, что радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) якобы обратилось к арабским странам с просьбой предоставить их боевикам проход для «захвата Иерусалима». Заявление распространялось якобы аккаунтом «департамента "Талибана" по связям с общественностью» в соцсети X (бывший Twitter). Однако журналистам не удалось доказать его подлинность, а представитель движения и вовсе опроверг индийскому изданию WIONews наличие у талибов подобных планов.

Мусульманские страны обвинили Израиль в эскалации

Ряд арабских стран — Объединенные арабские эмираты (ОАЭ), Катар, Кувейт и Саудовская Аравия — возложили ответственность за обострение на Израиль, указав на то, что не раз предупреждали о взрывоопасности ситуации из-за притеснений палестинцев и посягательств на мусульманские святыни, но при этом призвали стороны к примирению.

В будущем критическая позиция этих стран может навредить процессу нормализации отношений с Израилем, начавшемуся при посредничестве тогдашнего президента США Дональда Трампа с так называемых Авраамовых соглашений и продолжившемуся при администрации Джо Байдена

С поддержкой действий суннитского ХАМАС выступил шиитский Иран и проиранская шиитская группировка «Хезболла». На данном этапе непонятно, были ли эти силы причастны к планированию и организации нападения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что считает достижение мира возможным лишь в случае признания независимости Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, однако прямо не занял ничью сторону.

Схожую позицию высказал и Китай: «Основополагающий способ разрешения палестино-израильского конфликта — это реализация решения о двух государствах и независимость государства Палестина».

США окажут военную помощь Израилю

В поддержку Израиля и с осуждением действий ХАМАС выступили многие западные страны, в первую очередь США. Президент Джо Байден отдал распоряжение оказать дополнительную военную помощь Тель-Авиву, не уточнив деталей. Позже стало известно, что глава Пентагона отправил авианосец USS Gerald R. Ford к берегам Израиля. Американские СМИ со ссылкой на источники утверждают, что Вашингтон намерен направить к берегам Израиля не только корабли ВМС США, но и перебросить военные самолеты.

Россия призвала Израиль и ХАМАС к прекращению насилия и примирению. В понедельник глава российского МИД Сергей Лавров проведет переговоры с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом, одной из основных тем на повестке будет палестино-израильский конфликт, сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

Военный вертолет в небе над Израилем Фото: Amir Cohen / Reuters

Вторжение ХАМАС стало неожиданностью для израильской армии и разведки

Вторжение ХАМАС стало полной неожиданностью для израильской армии и разведки. Как отмечает оппозиционное израильское издание Haaretz, жителям южных регионов страны в первые часы приходилось самим защищаться от террористов, без помощи полиции и армии. «Прежде всего, это позор. Глубокий стыд наполняет наши сердца яростью, а глаза — слезами», — написал колумнист Йосси Вертер.

Это наше 11 сентября. Мы намерены изменить расклад сил, разрушить старую парадигму. Эти животные заплатят тяжелую цену, и они поймут, что подобные злодеяния не могут быть повторены против нашего гражданского населения Гилад Эрдан постпред Израиля при ООН

От премьер-министра Биньямина Нетаньяху потребовали жесткого ответа как партнеры по правящей коалиции, так и представители оппозиционных сил. Тогда израильский лидер предложил оппозиции совместно сформировать правительство национального единства на время боевых действий, отложив в сторону разногласия по поводу расколовшей общество судебной реформе. Бывший глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман пообещал примкнуть к новому кабмину, если руководство страны пообещает, что уничтожит ХАМАС и ликвидирует всех его главарей.

Не исключено, что Израиль может вторгнуться в сектор Газа или даже оккупировать анклав, что приведет к затягиванию конфликта и непредсказуемым последствиям для всего региона. «Если ХАМАС взяло в плен израильских солдат и увезло их в Газу, то полномасштабная операция в Газе выглядит весьма вероятной. Еще одна война», — заявил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.