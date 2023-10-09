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05:50, 9 октября 2023Интернет и СМИ

В России вспомнили предсказание Жириновского об Украине и Ближнем Востоке

Жириновский предрекал, что к 2024 году об Украине забудут из-за Ближнего Востока
Владимир Жириновский

Владимир Жириновский. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Бывший лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал, что к 2024 году про Украину все забудут из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом политик говорил еще в 2019 году в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», напомнила «Комсомольская правда».

«К 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке и все просто забудут что такое Украина. Речь идет о Третьей мировой войне. Потому что Иран это вам не КНДР и не Вьетнам и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — заявил тогда Жириновский.

Как указал в беседе с изданием действующий лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, слова Жириновского подтверждает эскалация конфликта в секторе Газа. Он отметил, что бывший руководитель партии даже точно предрек год.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин спрогнозировал прекращение поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за конфликта в Израиле.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе, а военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».

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