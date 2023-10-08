Первый этап операции «Железные мечи» завершен: Нетаньяху заявил об уничтожении большей части сил ХАМАС в Израиле

Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции «Железные мечи» против ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о завершении первого этапа операции против исламистского движения ХАМАС.

Операция в ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны получила название «Железные мечи». По словам Нетаньяху, большая часть сил ХАМАС на территории Израиля уничтожена.

Первая фаза завершается в эти часы уничтожением подавляющего большинства сил противника, проникших на нашу территорию Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

Израильский премьер также объявил о начале наступления. Он подчеркнул, что оно «будет продолжаться безоговорочно и беспрерывно до достижения поставленных целей».

До этого Нетаньяху уточнил, что Израиль не просто проводит силовую операцию, а находится в состоянии войны с боевиками ХАМАС. Он также пообещал, что страна отомстит за этот «черный день» в своей истории.

В районе сектора Газа создадут закрытую военную зону

Армия обороны Израиля сообщила, что создаст закрытую военную зону в районе сектора Газа. В ЦАХАЛ подчеркнули, что вход в нее запрещен. Израильскую общественность призвали проявлять бдительность и не заходить на данную территорию.

Ранее стало известно, что власти Израиля приняли решение прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа, а также поставки топлива и товаров.

Также сообщалось, что зона действия особого положения в области безопасности была распространена на всю территорию страны.

Израиль нанес удары по оперативным командным центрам ХАМАС

Ранее израильская армия сообщила о нанесении удара по командному посту радикального движения «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). Помимо этого, беспилотники атаковали командный центр ракетных систем ХАМАС.

Кроме того, истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по трем оперативным командным центрам палестинской группировки ХАМАС. Кадры массированных ударов Израиля по сектору Газа были опубликованы в сети.

свыше 300 человек погибли в результате эскалации палестино-израильского конфликта

Израиль объявил о начале операции «Железные мечи» после массового ракетного обстрела территории еврейского государства. Представитель Армии обороны Даниэль Хагари заявил, что по Израилю было выпущено более 2200 ракет. По его словам, члена ХАМАС проникли на израильскую территорию с суши, моря и воздуха.

Утром 7 октября армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Кроме того, в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.