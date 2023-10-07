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23:32, 7 октября 2023Мир

Особое положение ввели на всей территории Израиля

На всей территории Израиля введено особое положение из-за обстрелов из Газы

Фото: Amir Cohen / Reuters

Зона действия «особое положение в области безопасности» распространилась на всю территорию Израиля. Об этом сообщили в Министерстве обороны Израиля, сообщает ТАСС.

Соответствующее распоряжение издал министр обороны страны Йоав Галант по итогам оперативных совещаний. «Это позволяет Армии обороны Израиля обеспечивать граждан указаниями в сфере безопасности и закрывать общественные объекты в соответствии с требованиями безопасности», — отметили в ведомстве.

До этого особое положение было введено в центральной части Израиля и на юге страны в радиусе 80 километров от сектора Газа.

Утром в субботу, 7 октября, израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов. Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «готовности к войне» после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

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    Марина Совина
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