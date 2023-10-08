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12:06, 8 октября 2023Мир

ХАМАС похитило 100 израильтян

Посольство Израиля в США: боевики ХАМАС похитили 100 гражданских и военных

Фото: Amir Cohen / Reuters

Боевики палестинского движения ХАМАС похитили 100 жителей Израиля — среди них есть мирные жители и военные. Об этом сообщило посольство Израиля в Вашингтонe в своем аккаунте в соцсети X ("икс", ранее Twitter).

По данным диппредставительства, выпущено более 5000 ракет, свыше 1800 израильтян пострадали.

Ранее сообщалось, что Израиль попросил Египет стать посредником в переговорах с «Исламским движением сопротивления» (ХАМАС) об освобождении пленных израильтян. Тогда точной информации о числе заложников не было. По неофициальным данным, после вторжения ХАМАС без вести пропало около 750 израильтян.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

Вечером 7 октября Тель-Авив начал переговоры с представителями ХАМАС о судьбе израильских заложников, похищенных в ходе атаки на территорию Израиля.

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    Нина Ташевская
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