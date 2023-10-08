ХАМАС пообещал «болезненные удары» по Израилю

ХАМАС предостерег Израиль от ударов по жилым домам сектора Газа

Группировка «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) предупредила Израиль о нанесении «болезненных» ударов в случае атак по жилым кварталам сектора Газа. Об этом заявил представитель организации Абдул Латифа Аль-Кану, пишет РИА Новости.

По его словам, ХАМАС будет отвечать на атаки израильтян. Он указал, что в Тель-Авиве еще не определили масштабы потерь после прорыва боевиков ХАМАС на территорию Израиля.

Ранее 8 октября стало известно, что палестинские радикалы похитили 100 жителей Израиля — среди них есть мирные жители и военные. Было выпущено более 5 тысяч ракет, свыше 1,8 тысячи израильтян пострадали.

Израиль попросил Египет стать посредником в переговорах с ХАМАС об освобождении пленных израильтян.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.