Премьер Израиля пообещал возмездие

Премьер Израиля Нетаньяху: мы отомстим за этот черный день

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с движением ХАМАС в секторе Газа займет время, и пообещал, что страна отомстит за этот «черный день» в своей истории. Его слова приводит РИА Новости.

По словам политика, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) применит всю боевую мощь для уничтожения инфраструктуры солдат ХАМАС.

«Эта война займет время, и она будет тяжелой. Сложные дни еще впереди», — подчеркнул Нетаньяху.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.