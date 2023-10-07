Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:22, 8 октября 2023Мир

Премьер Израиля пообещал возмездие

Премьер Израиля Нетаньяху: мы отомстим за этот черный день

Фото: Amir Cohen / Reuters

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с движением ХАМАС в секторе Газа займет время, и пообещал, что страна отомстит за этот «черный день» в своей истории. Его слова приводит РИА Новости.

По словам политика, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) применит всю боевую мощь для уничтожения инфраструктуры солдат ХАМАС.

«Эта война займет время, и она будет тяжелой. Сложные дни еще впереди», — подчеркнул Нетаньяху.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Боевики ХАМАС атаковали Израиль и вторглись на его территорию. Каким был первый день внезапной войны?

    Названо очередное отличие между дешевыми и дорогими iPhone

    Звезда «Папиных дочек» рассказал о жизни в самом дорогом районе Москвы

    Израильская армия нанесла удар по командному центру ХАМАС

    Премьер Израиля пообещал возмездие

    Азербайджан назвал страну-виновника новых проблем на Кавказе

    Росавиация ввела ограничения на ночные рейсы в Израиль

    Байден поручил своей команде активизировать контакты на Ближнем Востоке

    Интернет заполонили мемы с Шариковым из «Собачьего сердца». Чем пес, ставший человеком, оказался так близок россиянам?

    В Вене прошли митинги в поддержку ХАМАС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости