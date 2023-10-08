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02:34, 8 октября 2023Мир

Израиль решил прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа

Израиль решил прекратить подачу электроэнергии и поставки топлива в сектор Газа

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

Власти Израиля приняли решение прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа, а также поставки топлива и товаров. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, передает РИА Новости.

Ранее Армия Израиля заявила об ударах по мечетям в секторе Газа. По данным военных, мечети использовались ХАМАС для террористической деятельности.

7 октября армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов. Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «готовности к войне».

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    Марина Совина
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