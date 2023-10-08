Израиль решил прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа

Израиль решил прекратить подачу электроэнергии и поставки топлива в сектор Газа

Власти Израиля приняли решение прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа, а также поставки топлива и товаров. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, передает РИА Новости.

Ранее Армия Израиля заявила об ударах по мечетям в секторе Газа. По данным военных, мечети использовались ХАМАС для террористической деятельности.

7 октября армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов. Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «готовности к войне».

