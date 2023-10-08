Армия Израиля заявила об ударах по мечетям в секторе Газа
Армия Израиля нанесла удары по мечетям, которыми пользовались боевики ХАМАС
Армия Израиля заявила об ударах по мечетям в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным военных, мечети использовались ХАМАС для террористической деятельности.
Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.