Армия Израиля заявила об ударах по мечетям в секторе Газа

Армия Израиля нанесла удары по мечетям, которыми пользовались боевики ХАМАС

Армия Израиля заявила об ударах по мечетям в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным военных, мечети использовались ХАМАС для террористической деятельности.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

