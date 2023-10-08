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08:59, 8 октября 2023Мир

«Хезболла» призналась в обстреле позиций армии Израиля

Группировка «Хезболла» взяла на себя ответственность за обстрел позиций ЦАХАЛ

Фото: Saeed Qaq / Globallookpress.com

Спонсируемая Ираном ливанская группировка «Хезболла» взяла на себя ответственность за обстрел позиций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Соответствующее заявление получило РИА Новости.

«Из солидарности с силами палестинского сопротивления… группа наших бойцов сегодня утром атаковала три позиции армии сионистов у оккупированных ливанских ферм Шебаа», — говорится в заявлении.

Представители группировки утверждают, что получилось нанести «прямое поражение» по радиолокационной станции (РЛС) израильской армии.

Ранее израильская армия начала наносить удары по району в Ливане в качестве ответной меры на обстрел. «Хезболла» заявляла о готовности атаковать Израиль в случае проведения наземной операции в секторе Газа.

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    Варвара Кошечкина
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