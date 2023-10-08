«Хезболла» призналась в обстреле позиций армии Израиля

Группировка «Хезболла» взяла на себя ответственность за обстрел позиций ЦАХАЛ

Спонсируемая Ираном ливанская группировка «Хезболла» взяла на себя ответственность за обстрел позиций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Соответствующее заявление получило РИА Новости.

«Из солидарности с силами палестинского сопротивления… группа наших бойцов сегодня утром атаковала три позиции армии сионистов у оккупированных ливанских ферм Шебаа», — говорится в заявлении.

Представители группировки утверждают, что получилось нанести «прямое поражение» по радиолокационной станции (РЛС) израильской армии.

Ранее израильская армия начала наносить удары по району в Ливане в качестве ответной меры на обстрел. «Хезболла» заявляла о готовности атаковать Израиль в случае проведения наземной операции в секторе Газа.