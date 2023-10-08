Израиль начал наносить удары по району в Ливане

РИА Новости: израильская армия наносит удары по району в Ливане из-за «обстрела»

Израильская армия наносит удары по району в Ливане в качестве ответной меры на «обстрел», сообщает РИА Новости.

Ранее Армия Израиля объявила о нанесении ударов по объектам палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Перед этим она призвала жителей сектора Газа покинуть дома.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.