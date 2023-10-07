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12:07, 7 октября 2023Мир

Израиль и ХАМАС начали полномасштабную войну. В еврейском государстве объявлен сбор резервистов

Армия Израиля объявила о сборе резервистов в ответ на действия ХАМАС

Фото: Mohammed Fayq Abu Mostafa / Reuters

Израиль подвергся массированному ракетному удару со стороны сектора Газа.

Cигналы тревоги звучали во многих городах страны, в том числе в Тель-Авиве и Иерусалиме. Обстрел продолжался около получаса. Военные призывают жителей оставаться в защищенных местах.

People react on the road, in the aftermath of rocket barrages that were launched from Gaza, in Ashkelon, Israel October 7, 2023. REUTERS/Amir Cohen
A building is ablaze following rocket attacks from the Gaza Strip, in Tel Aviv, Israel October 7, 2023. REUTERS/Itai Ron
Israeli police officers evacuate a family from a site hit by a rocket fired from the Gaza Strip, in Ashkelon, southern Israel, Saturday, Oct. 7, 2023. The rockets were fired as Hamas announced a new operation against Israel. (AP Photo/Tsafrir Abayov)
People react on the road, in the aftermath of rocket barrages that were launched from Gaza, in Ashkelon, Israel October 7, 2023. REUTERS/Amir Cohen
A building is ablaze following rocket attacks from the Gaza Strip, in Tel Aviv, Israel October 7, 2023. REUTERS/Itai Ron
Israeli police officers evacuate a family from a site hit by a rocket fired from the Gaza Strip, in Ashkelon, southern Israel, Saturday, Oct. 7, 2023. The rockets were fired as Hamas announced a new operation against Israel. (AP Photo/Tsafrir Abayov)

Фото: Amir Cohen / Reuers

Ответственность за удары по Израилю взяло на себя движение ХАМАС. Армия Израиля объявила о сборе резервистов.

Это день величайшей битвы за прекращение последней оккупации на земле

Мохаммад Дейфлидер военного крыла ХАМАС

Помимо ракетных ударов ХАМАС ведет наземную операцию

По сообщениям израильских СМИ, боевики ХАМАС захватили контрольно-пропускной пункт «Эрез», после чего проникли в приграничный город Сдерот на юге Израиля. В соцсетях появились любительские видеозаписи из Сдерота, где видно людей в военной форме с оружием и слышны звуки выстрелов, но подлинность видеозаписей пока не подтверждена.

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Военное подразделение ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» утверждает, что боевики движения захватили более 35 израильских солдат и поселенцев в Сдероте, которых доставили в сектор Газа. Проникновение ХАМАС на израильскую территорию подтвердила и пресс-служба израильской армии.

Israeli firefighters extinguish fire after a rocket fired from the Gaza Strip hit a parking lot in Ashkelon, southern Israel, Saturday, Oct. 7, 2023. (AP Photo/Tsafrir Abayov)
Israeli firefighters extinguish fire after a rocket fired from the Gaza Strip hit a parking lot in Ashkelon, southern Israel, Saturday, Oct. 7, 2023. (AP Photo/Tsafrir Abayov)

Фото: Ahmed Zakot / Reuters

Армия Израиля объявила о готовности к войне

Министр обороны страны Йоав Галант одобрил набор в армию резервистов. Израильские истребители наносят удары по целям в секторе Газа, военные перекрывают дороги вокруг анклава. Армия Израиля объявила о начале «контртеррористической» операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Сегодня утром ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против государства Израиль. Солдаты ЦАХАЛа сражаются с врагом во всех местах проникновения. Государство Израиль выиграет эту войну

Йоав ГалантМинистр обороны государства Израиль

Отмечается, что Израиль рассчитывает призвать десятки тысяч солдат. Галант заявил, что исламистское движение совершило серьезную ошибку, начав войну. Как он утверждает, солдаты ЦАХАЛ сражаются во всех местах проникновения.

People react on the road, in the aftermath of rocket barrages that were launched from Gaza, in Ashkelon, Israel October 7, 2023. REUTERS/Amir Cohen
A building is ablaze following rocket attacks from the Gaza Strip, in Tel Aviv, Israel October 7, 2023. REUTERS/Itai Ron
Israeli police officers evacuate a family from a site hit by a rocket fired from the Gaza Strip, in Ashkelon, southern Israel, Saturday, Oct. 7, 2023. The rockets were fired as Hamas announced a new operation against Israel. (AP Photo/Tsafrir Abayov)
People react on the road, in the aftermath of rocket barrages that were launched from Gaza, in Ashkelon, Israel October 7, 2023. REUTERS/Amir Cohen
A building is ablaze following rocket attacks from the Gaza Strip, in Tel Aviv, Israel October 7, 2023. REUTERS/Itai Ron
Israeli police officers evacuate a family from a site hit by a rocket fired from the Gaza Strip, in Ashkelon, southern Israel, Saturday, Oct. 7, 2023. The rockets were fired as Hamas announced a new operation against Israel. (AP Photo/Tsafrir Abayov)

Фото: Amir Cohen / Reuers

Премьер Израиля назвал цели операции

Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не просто проводит силовую операцию, а находится в состоянии войны с боевиками ХАМАС. Он заверил, что ХАМАС «заплатит цену» за сегодняшнее нападение.

Он также приказал зачистить приграничные населенные пункты и провести мобилизацию резервистов.

GAZA CITY, GAZA - OCTOBER 07: A view of rockets fired by Palestinians in response to Israeli airstrikes during an operation in Gaza City, Gaza on October 07, 2023. 5,000 rockets, shells fired from Gaza towards Israel in 1st 20 minutes of operation. (Photo by Abed Rahim Khatib/Anadolu Agency via Getty Images)

GAZA CITY, GAZA - OCTOBER 07: A view of rockets fired by Palestinians in response to Israeli airstrikes during an operation in Gaza City, Gaza on October 07, 2023. 5,000 rockets, shells fired from Gaza towards Israel in 1st 20 minutes of operation. (Photo by Abed Rahim Khatib/Anadolu Agency via Getty Images). Фото: Abed Rahim Khatib / Anadolu Agency via Getty Images

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    Дмитрий Плотников
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