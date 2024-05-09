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14:25, 9 мая 2024Бывший СССР

На Украине вывели из эксплуатации две ГЭС после взрывов

«Укргидроэнерго»: на Украине выведены из эксплуатации две ГЭС после взрывов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Dmytro Smolienko / Globallookpress.com

Две гидроэлектростанции (ГЭС) были выведены из эксплуатации на Украине после ударов по критической инфраструктуре. Об этом сообщила компания «Укргидроэнерго» в Telegram-канале.

«Две гидроэлектростанции выведены из строя 8 мая. Гидроэлектростанции получили серьезные повреждения», — говорится в публикации.

Отмечается, что все ГЭС понесли серьезный ущерб. По данным компании, на ремонт уничтоженного оборудования требуются значительные усилия и финансовые ресурсы.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в ходе последних ударов по энергосистеме страны было поражено больше объектов, чем отрасль смогла восстановить после прошлых ударов. По его словам, некоторые прилеты полностью уничтожили энергообъекты, что ставит под сомнение возможность их восстановления.

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      Кристина Есикова
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