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20:05, 8 мая 2024Бывший СССР

Премьер Украины назвал сумму ремонта поврежденных объектов теплоснабжения

Шмыгаль: на ремонт объектов теплоснабжения Украины нужен миллиард долларов

Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на ремонт объектов теплоснабжения Украины понадобится миллиард долларов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения. Мы потеряли до 8 гигаватт энергогенерации. Чтобы восстановить утраченное, нужна колоссальная сумма — около 1 миллиарда долларов», — заявил премьер.

Помимо этого, Шмыгаль отметил, что украинская энергетика нуждается в наращивании помощи от Запада и в действенных механизмах преодоления проблем в финансово-экономическом состоянии предприятий.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в ходе последних ударов по энергосистеме страны было уничтожено больше объектов, чем отрасль смогла восстановить после прошлых ударов.

По его словам, некоторые прилеты полностью уничтожили энергообъекты, что ставит под сомнение возможность их восстановления.

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      Валентин Карант
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