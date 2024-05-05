На Украине заявили о невозможности быстро восстанавливать энергообъекты

Минэнерго Украины: страна теряет больше энергообъектов, чем восстанавливает

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в ходе последних ударов по энергосистеме страны было уничтожено больше объектов, чем отрасль смогла восстановить после прошлых ударов. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы это сделали, и они это уничтожили... К сожалению, они уничтожили даже больше, чем мы восстановили», — отметил чиновник.

По словам министра, некоторые «прилеты» полностью уничтожили энергообъекты, что ставит под сомнение возможность их восстановления.

27 апреля стало известно, что в Днепропетровской области Украины был поврежден объект инфраструктуры.

Ранее глава Днепропетровской ОВА заявил, что в регионе были повреждены энергообъекты — они находятся в Днепровском и Криворожском районах. Лысак информировал о нескольких возгораниях. Кроме того, по его данным, в Криворожском районе с утра 27 апреля также фиксируются перебои с водоснабжением.