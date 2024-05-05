Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:29, 5 мая 2024Бывший СССР

На Украине заявили о невозможности быстро восстанавливать энергообъекты

Минэнерго Украины: страна теряет больше энергообъектов, чем восстанавливает
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в ходе последних ударов по энергосистеме страны было уничтожено больше объектов, чем отрасль смогла восстановить после прошлых ударов. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы это сделали, и они это уничтожили... К сожалению, они уничтожили даже больше, чем мы восстановили», — отметил чиновник.

По словам министра, некоторые «прилеты» полностью уничтожили энергообъекты, что ставит под сомнение возможность их восстановления.

27 апреля стало известно, что в Днепропетровской области Украины был поврежден объект инфраструктуры.

Ранее глава Днепропетровской ОВА заявил, что в регионе были повреждены энергообъекты — они находятся в Днепровском и Криворожском районах. Лысак информировал о нескольких возгораниях. Кроме того, по его данным, в Криворожском районе с утра 27 апреля также фиксируются перебои с водоснабжением.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Унижение немецкой армии». Записи тысяч секретных совещаний бундесвера попали в открытый доступ. Как произошла утечка?

      В США эвакуировали две синагоги из-за угрозы взрывов

      США поставили условие Саудовской Аравии

      В Финляндии заявили о причастности России к помехам GPS

      Патриарх Кирилл помолился о защите «священных пределов» России

      В Совфеде указали на отток иностранных наемников из рядов ВСУ

      Макрон счел российские ракеты угрозой Европе

      Макрон высказался о продолжении диалога с Россией

      В Белом доме признали неспособность помешать России на Украине

      Названа самая сложная для перехвата российскими зенитчиками цель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше