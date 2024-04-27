Стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области

Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении объекта инфраструктуры

В Днепропетровской области Украины был поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что объект расположен в Днепровском районе. В то же время Лысак не раскрыл, о каком инфраструктурном объекте идет речь. Он добавил, что там произошел пожар.

Ранее глава Днепропетровской ОВА заявил, что в регионе были повреждены энергообъекты — они находятся в Днепровском и Криворожском районах. Лысак информировал о нескольких возгораниях. Кроме того, по его данным, в Криворожском районе с утра 27 апреля также фиксируются перебои с водоснабжением.

В ночь на субботу, 27 апреля, в Днепропетровске произошли взрывы. По данным пророссийского подполья, военные РФ нанесли удар по теплоэлектростанции (ТЭС) в Днепропетровской области.