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10:59, 27 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о повреждении энергообъектов в Днепропетровской области

Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении энергообъектов

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Днепропетровской области Украины были повреждены энергообъекты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

«В Днепровском и Криворожском районах повреждены энергетические объекты. Случилось несколько возгораний», — написал Лысак.

По словам главы Днепропетровской ОВА, в Криворожском районе с утра 27 апреля также фиксируются перебои с водоснабжением.

В ночь на субботу, 27 апреля, в Днепропетровске (украинское название — Днепр) прогремели взрывы. Сообщения о них опубликовали очевидцы в социальных сетях.

По данным пророссийского подполья, российские военные нанесли удар по теплоэлектростанции (ТЭС) в Днепропетровской области. Также стало известно о повреждении предприятий в Ивано-Франковской, Львовской и Винницкой областях.

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      Екатерина Грищенко
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