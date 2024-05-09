Зеленский назначил Залужного послом в Великобритании

Зеленский назначил экс-главкома ВСУ Залужного послом в Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский официально назначил экс-главкома Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного чрезвычайным и полномочным послом республики в Великобритании. Указ был опубликован на сайте главы государства в четверг, 9 мая.

23 апреля сообщалось, что Британия согласовала кандидатуру Залужного на должность посла Украины.

В феврале Валерий Залужный был отправлен в отставку.

В марте стало известно, что его назначат послом. При этом о предложении экс-главнокомандующему ВСУ этой должности сообщалось еще в начале февраля, однако тогда Залужный, по данным The Washington Post, отказался от назначения. По признанию Зеленского, экс-главком сам попросил направить его на дипломатическую работу.