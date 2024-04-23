Британия согласовала кандидатуру Залужного на должность посла Украины

Подоляк: Лондон согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины

Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный вступит в должность украинского посла в Великобритании в течение нескольких недель. Об этом сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, пишет РБК.

Как сказал Подоляк в эфире телеканала «Киев 24», Лондон уже согласовал кандидатуру Залужного.

В феврале Валерий Залужный был отправлен в отставку.