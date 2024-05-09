Зеленский назначил нового командующего силами специальных операций ВСУ

Зеленский назначил Трепака командующим силами специальных операций ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Трепака командующим силами специальных операций Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом свидетельствует указ главы государства.

«Назначить Трепака Александра Сергеевича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины», — говорится в тексте документа. Другим указом Зеленский уволил с этой должности Сергея Лупанчука.

9 мая Верховная Рада проголосовала за увольнение вице-премьера и министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова. За его снятие с поста проголосовали 272 депутата. Уточнялось, что вице-премьер не присутствовал во время принятия решения. Также отмечалось, что Кубракова не пригласили на заседание фракции и профильного комитета.