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11:45, 9 мая 2024Бывший СССР

Украинского вице-премьера по восстановлению уволили

Верховная Рада уволила вице-премьера по восстановлению Украины Кубракова

Фото: Hannah McKay / Getty Images

Верховная Рада проголосовала за увольнение вице-премьера и министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова. Об этом сообщил в Telegram-канале украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

За отставку Кубракова проголосовали 272 депутата. По словам Гончаренко, вице-премьер не присутствовал во время голосования. Кубраков заявил, что руководство фракции и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с ним не обсуждали решение об увольнении, пишет депутат. Кроме того, министра развития общин не пригласили на заседание фракции и профильного комитета, добавил Гончаренко.

Ранее сообщалось, что Кубраков рискует лишиться поста из-за того, что проводимая им региональная политика «находится в критическом состоянии». В пояснительной записке Рады сообщается об острой нужде в формировании отдельного министерства, которое бы решало задачи, порученные вице-премьеру по восстановлению.

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      Кристина Есикова
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