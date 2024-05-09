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05:55, 9 мая 2024Бывший СССР

У вице-премьера по восстановлению Украины возник риск лишиться поста

«ЗН»: вице-премьер по восстановлению Украины Кубраков рискует лишиться поста

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков рискует лишиться поста в связи с тем, что проводимая им региональная политика «находится в критическом состоянии». Об этом сказано в пояснительной записке, которую предоставила Верховная Рада, сообщает издание «Зеркало недели» («ЗН») в Telegram.

Кроме того, в записке сообщается об острой нужде в формировании отдельного министерства, которое бы решало задачи, порученные Кукбракову.

По информации источников издания, 8 мая во время заседания фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» депутаты приняли решение разделить министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на два ведомства. Александр Кубраков может рассчитывать на назначение министром инфраструктуры, а кандидата, который возглавит второе министерство, пока не определили.

В конце апреля сообщалось, что Зеленский снял с должности командующего силами поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Яковца. Его назначили главой администрации государственной специальной службы транспорта.

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