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17:49, 26 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский снял с должности командующего ВСУ

Командующий силами поддержки ВСУ Яковец ушел в отставку

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего силами поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Яковца. Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства.

«Уволить Яковца Александра Васильевича с должности командующего сил поддержки Вооруженных сил Украины», — говорится в документе.

Следующим указом Яковец был назначен главой администрации государственной специальной службы транспорта. Его предшественник на этом посту Богдан Бондарь ушел в отставку.

Ранее на Украине ушел в отставку министр аграрной политики Николай Сольский. Увольнение чиновника произошло на фоне коррупционного скандала.

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      Глеб Палехов
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