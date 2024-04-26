Зеленский снял с должности командующего ВСУ

Командующий силами поддержки ВСУ Яковец ушел в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего силами поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Яковца. Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства.

«Уволить Яковца Александра Васильевича с должности командующего сил поддержки Вооруженных сил Украины», — говорится в документе.

Следующим указом Яковец был назначен главой администрации государственной специальной службы транспорта. Его предшественник на этом посту Богдан Бондарь ушел в отставку.

Ранее на Украине ушел в отставку министр аграрной политики Николай Сольский. Увольнение чиновника произошло на фоне коррупционного скандала.