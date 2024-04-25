Украинский министр подал в отставку после начала уголовного дела

Украинский мниистр Сольский подал в отставку после обвинений в коррупции

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский подал в отставку после предъявления обвинения в коррупции от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), передает РИА Новости.

«В Верховную Раду Украины поступило заявление от Николая Сольского об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины», — рассказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, заявление об отставке будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний парламента.

Ранее бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски назвала Украину самой коррумпированной страной Европы.

По ее словам, Киев живет как пригород Вашингтона, в то время как вдовам солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) присылают счета за комплекты формы, которая была на их мужьях. Она подчеркнула, что Украина получает от Запада вооружение на миллиарды долларов.