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19:28, 25 апреля 2024Бывший СССР

Украинский министр подал в отставку после начала уголовного дела

Украинский мниистр Сольский подал в отставку после обвинений в коррупции

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский подал в отставку после предъявления обвинения в коррупции от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), передает РИА Новости.

«В Верховную Раду Украины поступило заявление от Николая Сольского об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины», — рассказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, заявление об отставке будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний парламента.

Ранее бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски назвала Украину самой коррумпированной страной Европы.

По ее словам, Киев живет как пригород Вашингтона, в то время как вдовам солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) присылают счета за комплекты формы, которая была на их мужьях. Она подчеркнула, что Украина получает от Запада вооружение на миллиарды долларов.

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      Валентин Карант
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