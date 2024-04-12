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23:33, 12 апреля 2024Мир

Экс-военная США назвала Украину самой коррумпированной страной в Европе

Экс-военная США Квятковски: Украина — самая коррумпированная страна в Европе

Фото: Global Look Press

Украина является самой коррумпированной страной Европы, заявила бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, Киев живет как пригород Вашингтона, пока вдовам солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) присылают счета за комплекты формы, которая была на их мужьях. Она подчеркнула, что Украина получает от Запада вооружение на миллиарды долларов.

«Украина известна как наиболее коррумпированная страна в Европе — лидеры на Западе воспользовались этим, когда им это было выгодно», — подчеркнула она.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о масштабной коррупции в ВСУ — по его словам, аудит выявил совершенных нарушений более чем на 10 миллиардов гривен за короткий срок.

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      Марина Совина
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