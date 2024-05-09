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14:38, 9 мая 2024Бывший СССР

Депутат рассказал о кадровом дефиците в правительстве Украины

Гончаренко: правительство Украины осталось без пяти министров
Начало событий в новости Украинского вице-премьера по восстановлению уволили

Фото: Michael Lucan / Globallookpress.com

Правительство Украины настиг кадровый дефицит — в нем не хватает пять министров. Об этом написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

По его словам, в правительстве пять дыр, но не от орденов, а отсутствия министров: аграрной политики, по делам ветеранов, инфраструктуры и развития территорий, культуры и информационной политики, по делам молодежи и спорта.

9 мая Верховная Рада проголосовала за увольнение вице-премьера и министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова и отставку министра аграрной политики Николая Сольского.

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      Любовь Ширижик
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