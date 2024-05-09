Депутат рассказал о кадровом дефиците в правительстве Украины
Гончаренко: правительство Украины осталось без пяти министров
Начало событий в новости Украинского вице-премьера по восстановлению уволили
Правительство Украины настиг кадровый дефицит — в нем не хватает пять министров. Об этом написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.
По его словам, в правительстве пять дыр, но не от орденов, а отсутствия министров: аграрной политики, по делам ветеранов, инфраструктуры и развития территорий, культуры и информационной политики, по делам молодежи и спорта.
9 мая Верховная Рада проголосовала за увольнение вице-премьера и министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова и отставку министра аграрной политики Николая Сольского.