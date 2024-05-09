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11:48, 9 мая 2024Бывший СССР

Министр аграрной политики Украины Сольский отправлен в отставку

Рада уволила министра аграрной политики Украины Сольского из-за уголовного дела

Фото: Anastasiia Smoliyenko / Globallookpress.com

Верховная Рада Украины отправила в отставку министра аграрной политики Украины Николая Сольского из-за обвинений в коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата парламента Ярослава Железняка.

Он подал в отставку 25 апреля после предъявления обвинения в незаконном завладении государственной землей от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

В ведомстве считают, что Сольский стоял во главе коррупционной схемы, в результате которой у государства была похищена земля общей площадью 2,5 тысячи гектаров.

НАБУ предъявило обвинение участвовавшему в схеме депутату Рады в незаконном обогащении на 11 миллионов гривен (более 26 миллионов рублей). По данным украинских СМИ, подозреваемым по делу о незаконном обогащении проходит депутат от фракции «Слуга народа» Андрей Клочко.

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      Любовь Ширижик
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