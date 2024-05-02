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15:19, 2 мая 2024Бывший СССР

На Украине депутата Рады обвинили в незаконном обогащении на миллионы гривен

НАБУ: депутат Рады обвиняется в незаконном обогащении на 11 миллионов гривен

Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На Украине депутат Рады обвиняется в незаконном обогащении на 11 миллионов гривен (более 26 миллионов рублей). Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

«В 2020-2021 годах он приобрел в собственность активы общей стоимостью 25 миллионов гривен (свыше 59 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»), хотя официальный доход и сбережения его и жены за этот период составляли не более 14 миллионов гривен (порядка 33 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»)», — уточнили в НАБУ.

В указанный период нардеп приобрел три земельных участка в Киевской области, пять квартир в Киеве, два нежилых помещения, а также автомобили Tesla и Mersedes-Benz. Большинство имущества парламентарий оформил на родственников.

По данным украинских СМИ, подозреваемым по делу о незаконном обогащении проходит депутат от фракции «Слуга народа» Андрей Клочко. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что министр аграрной политики Украины Николай Сольский подал в отставку. Соответствующее заявление поступило в Верховную Раду после предъявления главе ведомства обвинения в коррупции.

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