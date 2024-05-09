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14:08, 9 мая 2024Бывший СССР

На Украине перенесли День Победы. Несмотря на это, жители Киева несут цветы к Вечному огню

В Киеве приносят цветы к Вечному огню, несмотря на перенос Дня Победы

Фото: РИА Новости

С утра четверга, 9 мая, киевляне несут цветы к Вечному огню в парке Славы. Жители украинской столицы делают это несмотря на то, что День Победы в стране официально перенесен на 8 мая.

По данным украинского издания «Страна», в парке также находится венок от президента Украины Владимира Зеленского. Однако когда его возложили, точно не известно. Уточняется, что возле вечного огня дежурят сотрудники полиции. Массовых мероприятий в городе нет.

На Украине полиция отказалась пропускать пенсионерку к Вечному огню

В Киеве полиция не пустила пенсионерку Галину Савченко к Вечному огню из-за советской символики и составила на нее протокол об административном правонарушении.

Фото: Александр Максименко / РИА Новости

Отмечается, что за женщину заступились прохожие. Однако полицейские игнорировали призывы отпустить пенсионерку.

Савченко хотела возложить цветы к Вечному огню. Она сообщила, что представляет организацию, которая зарегистрирована Минюстом — «Всеукраинский союз советских офицеров». Сотрудники полиции также заявили, что пенсионерка не первый год приходит с советской символикой. Они пригрозили отвезти ее в Печерское управление полиции, если женщина не снимет пилотку.

Украина объявила 9 мая Днем Европы вместо Дня Победы

В июне 2023 года украинский лидер подписал закон о переносе празднования Дня Победы на 8 мая. Теперь праздник называется Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов и является официальным выходным. В этот же день праздник отмечают во многих европейских странах. Это связано с тем, что документ о капитуляции Германии вступил в силу 8 мая 1945 года в 23:01 по европейскому времени или 9 мая в 00:01 по московскому.

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9 мая 2023

9 мая на Украине стало Днем Европы. Его отмечают в европейских странах с 1950 года. Он приурочен к началу объединения государств Европы и символизирует зарождение Евросоюза.

Это будет День Европы, которая помогает нам бороться по всем направлениям: на поле боя оружием, на дипломатической передовой — решительностью, против ракетного террора и зимнего блэкаута, в экономике и на юридическом фронте. Это будет День Европы — нашей союзницы

Владимир Зеленский президент Украины

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отметила, что Украина как суверенное государство вправе самостоятельно устанавливать дату Дня Победы. Но, с другой стороны, указала она, есть люди, которые хотели бы праздновать 9 Мая, а теперь это будет невозможно делать.

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