Полиция отказалась пропускать пенсионерку к Вечному огню в Киеве

В Киеве полиция не пустила пенсионерку к Вечному огню из-за советской символики

В Киеве полиция не пустила пенсионерку Галину Савченко к Вечному огню из-за советской символики и составила на нее административный протокол. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«На пенсионерку Галину Савченко составили протокол об административном правонарушении — за ношение советской символики», — говорится в публикации. Отмечается, что за женщину заступились прохожие. Однако полицейские игнорировали призывы отпустить пенсионерку.

Савченко хотела возложить цветы к Вечному огню. Она сообщила, что представляет организацию, которая зарегистрирована Минюстом — «Всеукраинский союз советских офицеров». Сотрудники полиции также заявили, что пенсионерка не первый год приходит с советской символикой. Они пригрозили отвезти ее в Печерское управление полиции, если женщина не снимет пилотку.

9 мая сообщалось, что жители Киева несли цветы к Вечному огню в парке Славы, несмотря на перенос украинскими властями Дня Победы с 9 на 8 мая. Помимо этого, как уточнялось, в парке был размещен венок от президента страны Владимира Зеленского.

